Одного з найбільших нелегальних виробників сигарет позбавили ліцензії

За даними судового рішення, у 2023-2024 роках ТОВ "Українське тютюнове виробництво", під прикриттям легального виробництва тютюнових виробів організувала незаконне виготовлення сигарет. Продукцію як власних марок, так і підробки відомих брендів продавали на внутрішньому ринку України з використанням фальшивих акцизних марок, а також контрабандою експортували до ЄС.

Згідно з останнім дослідженням Kantar Україна за липень 2024 року, ТОВ "Українське тютюнове виробництво" охоплює 16% нелегального ринку, поступаючись лише "Маршалл Файнест Тобакко" (17%) та Винниківській тютюновій фабриці (52%).

Нагадаємо, що починаючи з 15 травня 2024 року Бюро економічної безпеки та інші правоохоронні органи одночасно провели 24 обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет, які підозрюються у незаконному виготовленні тютюнової продукції.

Такі дії отримали підтримку бізнес-асоціацій та послів G7, які у своєму зверненні закликали Україну продовжити боротьбу з нелегальним ринком для збільшення бюджетних надходжень.

За даними дослідницької компанії Kantar Україна, з кінця 2023 року частка тіньового ринку тютюну знизилась з 25,7% до 14,6% в липні 2024 року.