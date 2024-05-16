У одного із директорів швейцарської GNT Europe знайшли звʼязки з РФ

Згідно швейцарських реєстрів Іпатов входить в менеджмент GNT разом з Денічем. Аналіз відкритих джерел показав, що Іпатов має звʼязки з низкою російських компаній.

З 2020 року Іпатов є керуючим партнером Algorithmics Central Europe. Algorithmics (Algoritmika в РФ) — провідна російська онлайн-школа програмування.

За даними з польського реєстру, співвласником школи є Міхаіл Іпатов. Іпатов у 2022-ому відкрив Algorithmics ще й в Чехії та Швейцарії.

В даній статті прямо вказано, що Algorithmics (Algoritmika in Russia), є провідною російською онлайн-школою програмування. Є в "Алгоритмики" і зв’язок з дуже близьким до Владіміра Путіна підсакційним мільярдером Владіміром Потаніним. Його компанія Winter Capital раніше вклала в школу 10 млн доларів інвестицій.

Московська компанія ООО "АЛГОРИТМИКА", директором та акціонером якої є Андрій Лобанов, тільки за 2022 рік сплатила податків на десятки мільйонів рублів. Компанія перебуває під санкціями в Україні.

Андрєй Лобанов — громадянин РФ, бізнес-партнер Міхаіла Іпатова, Генеральний директор Algorithmics. Засновник, співвласник, посадова особа російських компаній "Алгоритмика".

Журналісти Bihus.Info виявили цілу низку пов’язаних з росіянами бізнесів, які продовжують працювати в Україні та Європі, намагаючись усіляко "відмежуватися" від зв’язків з країною-агресором.

Як виявилось, Algorithmics та Іпатов фігурують у цьому розслідуванні.

Іпатов народився в Росії і є партнером Лобанова по бізнесу, хоча й, судячи з його Фейсбуку, живе за кордоном. На сайті польської Algorithmics також вказана приналежність до кіпрської компанії RUFFELL HOLDING LIMITED, яку ми ще зустріли в школах, наприклад, Чехії та Греції. Співвласником кіпрської структури вже є особисто росіянин Андрєй Лобанов.

Донедавна кіпрська компанія RUFFELL HOLDING LIMITED була засновником російської ООО "Алгоритмика", яка перебуває під санкціями в Україні.

Михайло Іпатов також є генеральним директором Flex Databases — компанії, зареєстрованої у Чеській Республіці.

Відповідно до даних Реєстру, усіма акціонерами компанії до недавнього часу був ряд осіб, місцем реєстрації яких також є РФ.

Як відомо, суди у справі "Олімпексу" тривають з кінця 2022 року. GNT виступає позичальником за боргом перед Argentem Creek та Innovatus.

GNT Trade DMCC, G.N.T. Inland Elevators, швейцарська Omega Terminal та українська "МеталзЮкрейн" є гарантами позики, Гроза та Науменко як фізособи - також.