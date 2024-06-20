ua en ru
Чт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В одній з областей змінили правила пересування під час комендантської години

Четвер 20 червня 2024 17:35
UA EN RU
В одній з областей змінили правила пересування під час комендантської години Ілюстративне фото:у Рівненській області змінять перепустки для пересування в комендантську годину (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Рівненській області оновлять перепустки, які дозволяли пересуватись під час комендантської години.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у Telegram.

За його словами, було проведено низку консультацій з силовими структурами. Після чого вирішено замінити дозволи старого зразка. Вони вже втратили чинність.

Нові перепустки матимуть унікальний QR-код та більше ступенів захисту.

Коваль зауважив, що ключова відмінність – новий дозвіл буде не на автівку, як раніше, а на конкретну людину. Таким чином, у комендантську годину, власник перепустки зможе пересуватися як на транспорті, так і пішки.

Чинною вона буде лише при наявності документа, що посвідчує особу.

Раніше РБК-Україна, що влада Чернівецької області вирішила змінити тривалість комендантської години за межами населених пунктів з 17 червня.

Також ми писали про те, що загрожує українцям за порушення комендантської години.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Комендантська година Рівненська область Війна в Україні
NEWS
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України