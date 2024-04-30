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В одній з областей України просять повідомляти про підозрілих людей та транспорт на Великдень

Вівторок 30 квітня 2024 19:14
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В одній з областей України просять повідомляти про підозрілих людей та транспорт на Великдень Ілюстративне фото: у Львівській області закликали людей бути обачними а Великдень (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Жителів та гостей Львівської області попросили бути уважними у найближчі вихідні, під час Великодня. А також повідомляти поліцію про підозрілих людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

Козицький нагадав, що невдовзі в Україні будуть відзначати вже третій за час повномасштабного вторгнення РФ Великдень.

"Ворог не робить поправок на великі християнські свята. Від 2014 року, а від 24 лютого 2022 року й поготів, ми не раз пересвідчилися, що у нього нема нічого святого", - написав він.

Саме тому чиновник звернувся до жителів та гостей області з проханням бути уважними. А саме, якщо ви маєте інформацію про підозрілих осіб, транспорт, предмети чи про те, що хтось хоче вчинити диверсію або терористичний акт на території Львівської області то необхідно телефонувати на гарячу лінію СБУ: 032 261 61 43.

Також можна повідомляти про підозрілі предмети у поліцію: 102.

Нагадаємо, що попри святкові вихідні, тривалість комендантської години у Львівській області залишається незмінною - з 00:00 до 05:00.

" Це означає, що з 00:00 до 05:00 не можна перебувати на вулиці та у громадських місцях без спеціальних перепусток і документів, які посвідчують особу", - нагадав Козицький.

Великдень у 2024 році

Цього року Великдень в Україні православні будуть відзначати 5 травня. Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну актуальним є питання заходів безпеки у це свято.

Зокрема у Харкові та області місцевих попросили утриматись від походів на кладовища та великих скупчень людей, бо РФ може вдарити по таких місцях. А у Київській області заявили, що не будуть скасовувати дію комендантської години.

Окрім цього у Центрі протидії дезінформації попередили українців про те, що Росія може готувати провокації під час Великодня.

Детально про те, які обмеження будуть діяти на Великдень читайте у матеріалі РБК-Україна.

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