В одній з областей України повітряну тривогу оголошуватимуть по-новому

"Ураховуючи кількість і тривалість повітряних тривог у нас в області та задля безперебійної роботи підприємств, установ і організацій, відсьогодні впроваджуємо в області пілотний проєкт", - повідомив він.

За його словами, алгоритми відпрацювали з профільними службами та військовими.

Як пояснив голова Черкаської ОВА, під час атаки дронів повітряну тривогу будуть вмикати по районах. Тобто сигнал отримуватиме певний район Черкаської області, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО.

У разі ракетної небезпеки повітряну тривогу вмикатимуть без змін - по всій області одночасно.