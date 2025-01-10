В одній з областей України повітряну тривогу оголошуватимуть по-новому

У Черкаській області змінили підхід до оголошення повітряної тривоги. Це дозволить покращити роботу підприємств та організацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця в Telegram.
"Ураховуючи кількість і тривалість повітряних тривог у нас в області та задля безперебійної роботи підприємств, установ і організацій, відсьогодні впроваджуємо в області пілотний проєкт", - повідомив він.
За його словами, алгоритми відпрацювали з профільними службами та військовими.
Як пояснив голова Черкаської ОВА, під час атаки дронів повітряну тривогу будуть вмикати по районах. Тобто сигнал отримуватиме певний район Черкаської області, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО.
У разі ракетної небезпеки повітряну тривогу вмикатимуть без змін - по всій області одночасно.
В ніч на 10 січня російські війська вчергове атакували Україну ударними дронами. Рух ворожих дронів фіксували у Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Донецькій областях, а також у Києві.
У столиці України вночі працювала протиповітряна оборона по ворожих дронах. Відомо, що у Соломʼянському районі Києві уламки впали на багатоповерхівку.
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