В одній з областей України послабили обмеження під час повітряних тривог

Зазначається, що відповідне рішення ухвалила Рада оборони Полтавщини. Водночас у регіоні продовжує діяти режим світломаскування із 23:00 до 05:00. Це означає, що освітлення припинятиметься о 23:00 і відновлюватиметься з 05:00.

Проте вже із 17 листопада в області не вимикатимуть вуличне й рекламне освітлення під час повітряних тривог.

"Питання щодо забезпечення вуличного освітлення під час повітряних тривог надходили від місцевих жителів. Люди звертали увагу на незручності, коли потрібно повертатися додому у вечірній час у темряві. Зазначали, що в цей період важче помітити пішоходів, тому збільшується імовірність виникнення ДТП", - повідомив глава області.

Під час воєнного стану в Україні діє комендантська година

Через агресію РФ в Україні діють й інші обмеження, наприклад комендантська година. При цьому деякі жителі можуть порушувати встановлені обмеження. Так, у соцмережах час від часу з'являються відео, як люди їздять містом у комендантську годину. Або ж з'являються повідомлення про роботу закладів у нічний час.

Нардепи зареєстрували у Верховній раді законопроєкт №10195. Його напрацювали разом з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією.

Мета закону - встановити відповідальність за порушення комендантської години для громадян та підприємців.

У парламенті пояснили, що пропонується ввести штрафи: