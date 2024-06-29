В одній з областей України переглянули графіки: світла не буде максимум по три години

У Чернігівській області запровадили нові графіки відключення світла. Тепер світло у регіоні вимикатимуть максимум по три години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю "Чернігівобленерго" Катерину Дроздову в інтерв'ю "Суспільному".

Вона зазначила, що з 29 червня у Чернігівській області будуть діяти графіки "три на три", тобто відключення триватимуть три години. Раніше споживачі могли бути без світла по шість годин.

На графіку відключень це відобразилося наступним чином: якщо раніше проміжок часу без електроенергії (чорний квадрат у графіку) і проміжок часу з можливим відключенням електроенергії (синій квадрат) йшли один за одним, то тепер між ними з'явилися години, коли світло не вимикатимуть (зелений квадрат).

Крім того, проміжок між 21:00 до 24:00 розділили навпіл. У цей період черги будуть зі світлом або без світла по півтори години.

За словами речниці, це дозволить споживачам усіх черг бути зі світлом увечері.

У Чернігівській області розробили шість черг для графіків відключення світла. Дізнатися інформацію про відключення можна на сайті "Чернігівобленерго", а також за допомогою чат-ботів у Viber та Telegram.