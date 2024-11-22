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В одній з областей України до кінця доби скасували графіки відключення світла

П'ятниця 22 листопада 2024 19:15
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В одній з областей України до кінця доби скасували графіки відключення світла Ілюстративне фото: у Львівській області скасували відключення світла 22 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні у Львівській області було скасовано дію графіків відключення світла. Таке розпорядження буде діяти до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівобленерго".

Як розповіли у відомстві, було отримано вказівку "Укренерго" про скасування застосування графіків у п'ятницю, 22 листопада.

"У випадку нового розпорядження "Укренерго" про застосування погодинних відключень, графік буде опубліковано додатково", - сказано у повідомленні.

Повернення графіків відключення світла в Україні

У неділю вранці, 17 листопада, Російська Федерація знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України, що спричинило повернення до графіків відключення електроенергії.

Через значне споживання електроенергії напередодні дію графіків було екстрено змінено. Це стало наслідком ранкового ракетного удару росіян по Україні.

Відомо, що завтра, 23 листопада, графіки відключення все ж будуть діяти, але світло будуть вимикати у однієї черги.

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Львівська область Укренерго Графіки відключення світла
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