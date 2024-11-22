В одній з областей України до кінця доби скасували графіки відключення світла

Сьогодні у Львівській області було скасовано дію графіків відключення світла. Таке розпорядження буде діяти до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівобленерго".

Через значне споживання електроенергії напередодні дію графіків було екстрено змінено. Це стало наслідком ранкового ракетного удару росіян по Україні.

У неділю вранці, 17 листопада, Російська Федерація знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України, що спричинило повернення до графіків відключення електроенергії.

"У випадку нового розпорядження "Укренерго" про застосування погодинних відключень, графік буде опубліковано додатково", - сказано у повідомленні.

Як розповіли у відомстві, було отримано вказівку "Укренерго" про скасування застосування графіків у п'ятницю, 22 листопада.

Відомо, що завтра, 23 листопада, графіки відключення все ж будуть діяти, але світло будуть вимикати у однієї черги.

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