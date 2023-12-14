У одній з країн ЄС українців просять виїжджати із притулків: причини

Українських біженців у Нідерландах закликають переселятися із притулків в орендоване житло. Із таким оголошенням до українців звертається Міністерство юстиції країни.
Із чим пов'язаний такий заклик, РБК-Україна розповідає з посиланням на посольство України у Нідерландах.
Українське дипломатичне відомство 12 грудня 2023 року отримало запит від Міністерства юстиції та безпеки Королівства Нідерланди з проханням розмістити оголошення для тимчасово переміщених осіб із України. Українців просять розвантажити муніципальні притулки та звільнити місця для новоприбулих біженців.
"Нідерланди підтримуватимуть переміщених осіб з України так довго, як це буде необхідно. Понад 100 тисяч переселенців з України вже знайшли притулок у Нідерландах. Багатьма з них опікуються муніципалітети, підтримку яким надають численні неурядові організації та волонтери, а також і багато інших українців, що переїхали до Нідерландів раніше або після початку війни", – йдеться в оголошенні від влади Нідерландів.
Зазначається, що через війну люди продовжують їхати з України, шукаючи безпечного місця в Нідерландах.
"Ми, як і раніше, прагнемо надати притулок для всіх новоприбулих.Водночас, для багатьох муніципалітетів стає важче знайти відповідні місця, а існуючі локації майже заповнені. Тому ми закликаємо тих українців, які перебувають у притулках і мають змогу самостійно винаймати житло, обміркувати таку можливість", – звертаються у Міністерстві юстиції країни.
Водночас українці, які приїхали до Нідерландів вперше, під час реєстрації у першому пункті прибуття можуть вказати бажання проживати в орендованому житлі та отримати інформацію про ринок житла в країні.
"Цими діями ми прагнемо забезпечити найбільш уразливі категорії біженців з України в Нідерландах нагальним житлом", – пояснюють чиновники.
Останнім часом у Нідердандах зростає кількість українців, які приїхали отримати прихисток. Серед них чимало й тих, хто вже проживав у іншій країні Європи. Рівень заповненості притулків для екстреного розміщення досяг 99,3%. Зараз у Нідерландах проживають 102 тисячі українців, із них 83 тисячі розміщені у муніципальних притулках. Все частіше українці їдуть до країни із наміром працювати.
Нагадаємо, ми писали, що потік українських біженців до Європи зріс. У жовтні до Нідерландів приїхали понад 4 тисячі українців.
Також у Нідерландах били на сполох через зростання потоку українських біженців. Урядовці виступають за скорочення прожиткового мінімуму для українців, щоб знизити привабливість країни для прихистку.
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