В одній із країн ЄС на Facebook та Instagram можуть накласти штраф: названо причину

Noyb подала скаргу на Meta (компанія, якій належать соціальні мережі Facebook та Instagram - ред) до австрійського органу захисту даних. Організація стверджує, що Meta порушує фундаментальне право європейців на захист даних, нав'язуючи їм вибір між відстеженням для персоналізованої реклами та платою до 251,88 євро на рік (10 025,43 грн).

Facebook планує запровадити плату за користування соцмережею без згоди на збирання та використання особистих даних для таргетованої реклами. Вартість складатиме до 12,99 євро на місяць за один обліковий запис, а за кожен пов'язаний обліковий запис (наприклад, Instagram) додатково стягуватиметься 8 євро. Таким чином, річна вартість використання Facebook та Instagram складе 251,88 євро .

Noyb побоюється, що політика Meta, що передбачає стягування плати з користувачів за відмову від відстеження, може призвести до того, що інші технологічні компанії наслідуватимуть її приклад. Вже зараз TikTok тестує платну передплату без реклами за межами США. Якщо цей тренд пошириться, конфіденційність в Інтернеті стане недоступною для багатьох людей.

Згідно з дослідженням Google, людина використовує 35 програм на своєму смартфоні. Якби всі ці додатки стягували плату за відмову від відстеження, як це робить Meta, люди повинні платити в середньому 8 815,80 євро на рік. Для сім'ї з чотирьох осіб це становитиме 35 263,20 євро на рік, що перевищує середній дохід за повної зайнятості в ЄС. У країнах із нижчими середніми доходами ці цифри будуть ще вищими.

Ціна конфіденційності, що стягується Meta, є не тільки необґрунтовано високою, а й несправедливою. У країнах ЄС існують значні відмінності на рівні доходів. До того ж 21,6% населення ЄС перебувають під загрозою бідності чи соціальної ізоляції.

Як приклад можна навести заявника, який отримує допомогу з безробіття і відчуває фінансові труднощі. Він не може дозволити собі платити ще 250 євро на рік за конфіденційність, коли вже важко зводить кінці з кінцями.

Раніше ми писали, що Meta у листопаді запровадить підписку для користувачів Facebook та Instagram у Європі.