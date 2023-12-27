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На одній ділянці київського метро просідає тунель: чим це загрожує

Фото: Метро Києва можуть частково закрити на ремонт між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На ділянці між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка" київського метрополітену просідає тунель. Його можуть закрити на ремонт, що призведе до збільшення інтервалу руху поїздів.

Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Економічна правда".

"Просідає тунель, будуть планові роботи. Це питання своєчасного обстеження, своєчасного ремонту, підтримання його в робочому русі. Немає ніяких великих проблем", - повідомив Поворозник.

Водночас рух поїздів перекривати повністю не будуть. Найімовірніше, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.

"Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю", - сказав чиновник.

Очікується, що роботи почнуться влітку 2024 року. Нова схема організації руху передбачатиме довші інтервали між поїздами. "Київпастранс" організує додаткові маршрути наземного транспорту.

wikimedia.org

Раніше у КМДА заявляли, що не планують закривати станції метро "Почайна" та "Тараса Шевченка" на час ремонту ділянки тунелю.

Нагадаємо, рух поїздів на Оболонсько-Теремківській лінії київського метрополітену частково припинили 9 грудня через загрозу підтоплення. Зупинили рух станціями "Деміївска", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" і "Теремки".

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