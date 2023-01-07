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Над одним з міст Дніпропетровської області збили ворожий БПЛА

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Кам'янське, Субота 07 січня 2023 11:06
Над одним з міст Дніпропетровської області збили ворожий БПЛА Фото: над одним з міст Дніпропетровської області збили ворожий БПЛА (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Кам'янському Дніпропетровської області сили ППО збили ворожий безпілотник. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера міста Андрія Білоруса.

"У місті було чутно вибухи. ППО знищила ворожий БПЛА над містом. Минулося без жертв та постраждалих. Є незначні пошкодження. Відповідні служби вже працюють", - написав він.

Нагадаємо, що цієї ночі повітряна тривога у Нікопольському районі Дніпропетровської області тривала 9 годин.

Також ми писали, що російські окупанти вночі 6 січня двічі били по одному з районів в Дніпропетровській області. Ворог застосував важку артилерію.

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Дніпропетровська область дрони Вибух ПВО
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