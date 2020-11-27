Одним из главных принципов развития бизнеса является возможность реализации женского потенциала, - Шимкив

Фото: Дмитрий Шимкив (пресс-служба)

На сегодня одним из главных принципов развития любого бизнеса является возможность реализации женского потенциала в компании.

Об этом заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, выступая на IV Украинском женском конгрессе.

Он подчеркнул, что для "Дарницы" гендерное равенство - это, в первую очередь, отсутствие стереотипов, которые мешают как женщинам, так и мужчинам реализовывать себя в профессиональном плане и остальных сферах деятельности.

"В "Дарнице" ситуация значительно лучше, чем в большинстве украинских компаний. У нас женщины составляют 60% сотрудников. Мы делаем реальные шаги по созданию равных возможностей в условиях и оплате труда, обучении и карьерном росте. В команде топ-менеджеров "Дарницы" у нас пропорциональное представительство женщин и мужчин. На уровне среднего звена мы близки к достижению аналогичного баланса - 45,5% руководящих должностей занимают женщины. В прошлом году 58% из тех, кто получил карьерное повышение - это женщины", - отметил Шимкив.

Он подчеркнул, что по количеству женщин-руководителей, "Дарница" значительно опережает компании Восточной Европы, где, по данным исследования Grant Thornton (2018), доля женщин, занимающих руководящие должности в бизнесе - 36%.

Шимкив также добавил, что на собственном опыте убедился в том, что женщины на руководящих постах, зачастую работают результативнее и эффективнее, чем мужчины.

"Все бизнесмены, которые так или иначе связаны с потребителями отмечают, что лидером в мире по принятию потребительских решений является женщина. И это статистика. Поэтому имея на постах руководителей коммерческих отделов женщин, у компании есть намного больше шансов получить возможность увеличить свои доходы", - добавил глава совета директоров Darnitsa Group.

Фармацевтическая компания "Дарница" - крупнейший в Украине производитель лекарственных средств, которая ведет свою историю с 1930 года. В 2019 году Дарница объявила о трансформации бизнеса.

Компания провела ребрендинг и представила новую стратегию - построение международного бренда, лидерство в генерическом сегменте лекарственных средств и диджитализацию процессов.

Компания фокусируется на лечении наиболее распространенных заболеваний в области кардиологии, неврологии и боли. Бенефициары компании - семья Загорий.