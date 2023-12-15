Одне з найскладніших рішень. Кулеба розповів, як Україна переконала ЄС розпочати переговори

Робота над рішенням про відкриття вступних переговорів з Європейським союзом була однією з найскладніших для міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави українського МЗС в ефірі з журналістом Вадимом Карп'яком.

"Це рішення було найскладнішим (мова про початок вступних переговорів України з ЄС - ред.), одним з найскладніших у житті, з якими я стикався. І, справді, на рівні магії потім склалися всі фактори", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що Україні потрібно було працювати з угорцями безпосередньо. І частина цієї роботи - перша зустріч українського міністра зі своїм угорським колегою Петером Сіярто з початку повномасштабної війни.

Також, як додав Кулеба, потрібно було працювати з європейськими лідерами та міністрами, щоб "вони були максимально налаштовані не просто на боротьбу, а на перемогу". Цим, зокрема, займався і президент Володимир Зеленський.

І ще потрібно було точково працювати з тими європейськими чиновниками, які мають вплив на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, додав глава української дипломатії. Вони мали не просто вести з ним дискусії, а впливати на нього.

"І все це мало зійтися в одній точці, в один момент. Усі повинні були виявити характер, принциповість і дотиснути це питання. Ми його дотиснули. І виступ президента (Зеленського - ред.) - це один з найкоротших, але найпотужніших виступів, які робив президент з початку війни", - додав міністр.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, вчора, 14 грудня, лідери країн Євросоюзу під час саміту схвалили початок переговорів щодо вступу України до блоку. Це сталося, незважаючи на те, що Угорщина погрожувала накласти вето на ініціативу.

Як повідомляли західні ЗМІ, прем’єр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали, коли на саміті обговорювалося питання відкриття вступних переговорів з Україною.

Пізніше з'ясувалося, що такий вихід голові угорського уряду нібито запропонував канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Більш детально про те, що очікує на Україну після рішення про переговори, - у матеріалі РБК-Україна.