ua en ru
Пт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Одне з найскладніших рішень. Кулеба розповів, як Україна переконала ЄС розпочати переговори

Київ, П'ятниця 15 грудня 2023 19:26
UA EN RU
Одне з найскладніших рішень. Кулеба розповів, як Україна переконала ЄС розпочати переговори Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Робота над рішенням про відкриття вступних переговорів з Європейським союзом була однією з найскладніших для міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави українського МЗС в ефірі з журналістом Вадимом Карп'яком.

"Це рішення було найскладнішим (мова про початок вступних переговорів України з ЄС - ред.), одним з найскладніших у житті, з якими я стикався. І, справді, на рівні магії потім склалися всі фактори", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що Україні потрібно було працювати з угорцями безпосередньо. І частина цієї роботи - перша зустріч українського міністра зі своїм угорським колегою Петером Сіярто з початку повномасштабної війни.

Також, як додав Кулеба, потрібно було працювати з європейськими лідерами та міністрами, щоб "вони були максимально налаштовані не просто на боротьбу, а на перемогу". Цим, зокрема, займався і президент Володимир Зеленський.

І ще потрібно було точково працювати з тими європейськими чиновниками, які мають вплив на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, додав глава української дипломатії. Вони мали не просто вести з ним дискусії, а впливати на нього.

"І все це мало зійтися в одній точці, в один момент. Усі повинні були виявити характер, принциповість і дотиснути це питання. Ми його дотиснули. І виступ президента (Зеленського - ред.) - це один з найкоротших, але найпотужніших виступів, які робив президент з початку війни", - додав міністр.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, вчора, 14 грудня, лідери країн Євросоюзу під час саміту схвалили початок переговорів щодо вступу України до блоку. Це сталося, незважаючи на те, що Угорщина погрожувала накласти вето на ініціативу.

Як повідомляли західні ЗМІ, прем’єр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали, коли на саміті обговорювалося питання відкриття вступних переговорів з Україною.

Пізніше з'ясувалося, що такий вихід голові угорського уряду нібито запропонував канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Більш детально про те, що очікує на Україну після рішення про переговори, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Дмитро Кулеба Евросоюз Вступ в ЄС
NEWS
Без плану на 2025 рік? Скільки ще готовий воювати Путін: оцінка експертів та ГУР
Без плану на 2025 рік? Скільки ще готовий воювати Путін: оцінка експертів та ГУР
DAILY
Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет