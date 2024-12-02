Одне із найдорожчих міст. Які ціни на житло у Луцьку і як змінився ринок за пів року

Ціни на ринку нерухомості у Луцьку залишаються одними із найвищих в Україні. За останні пів року вартість житла у новобудовах зросла ще на 5% у доларовому еквіваленті, а от на вторинному ринку залишилась без змін.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки коштують квартири у Луцьку.
Луцьк вважається умовно безпечним містом, тому попит на нерухомість там залишається високим. Зараз "квадрат" житла на вторинному ринку коштує 1 050 доларів, при цьому ціна залишається стабільною протягом останніх пів року.
Ціни на житло:
Найбільше на ринку пропозицій однокімнатних квартир за ціною 40-45 тис. доларів, хоча є варіанти також від 65 тис. доларів.
Цьогоріч найбільше ціни "скакали" на трикімнатні квартири. Максимально високою вартість була у січні та червні – 75 тис. доларів, найнижчою – у липні та жовтні – 65 тис. доларів.
За даними спільного дослідження ЛУН та Work.ua, для того, щоб заробити на однокімнатну квартиру у Луцьку, доведеться відкладати в середньому усю зарплату за 8,6 року, на двокімнатну квартиру – 11,2 року, трикімнатну – 12,9 року.
Додамо також, що Луцьк входять у 7-ку міст із найдорожчою нерухомістю в Україні. У цьому переліку також: Львів, Київ, Ужгород, Чернівці, Вінниця, Рівне.
За останні пів року ціни у новобудовах Луцьку зросли на 5% у доларовому еквіваленті. Зараз 1 кв. м коштує в середньому 870 доларів. Для порівняння, до повномасштабної війни вартість становила 700 доларів.
Ціни на нерухомість залежать від класу житла:
Зараз у Луцьку 26 черг новобудов у продажу, 15 черг на етапі будівництва. При цьому темпи зведення житла у місті досягли довоєнних показників. Придбати нерухомість можна у 6 забудовників за іпотечною програмою "єОселя", ще у 8 – діє система розтермінування, а в 1 – кредитна програма.
Ціни на оренду житла у місті не змінились протягом останніх пів року. В середньому одно- і двокімнатні квартири здають за 15 тис. грн в місяць. Даних про трикімнатні зараз нема. При цьому статистика ЛУН показує, що на оренду житла у містян йде 81% заробітної плати.
Для порівняння найвищі ціни на оренду житла зараз в Ужгороді, Львові та Києві. Там однокімнатні квартири здають за 18 700 грн, 17 000 та 16 500 грн, відповідно.
Ринок оренди у Луцьку (скриншот сайту ЛУН)
Нещодавно ми писали про те, що ціни на оренду однокімнатних квартир за останні пів року в Україні у більшості міст не змінились. Вартість знизилась лише у Запоріжжі та Дніпрі на 6-13%, натомість в Одесі вона підвищилась на 23%. Також оренда подорожчала в Івано-Франківську, Львові, Києві та Хмельницькому.
Читайте також про те, що в Україні для того, щоб купити однокімнатну квартиру, потрібно в середньому відкладати усю зарплату від 2,8 до 10 років, залежно від міста розташування житла. Такі дані показало спільне дослідження ЛУН та Work.ua.
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