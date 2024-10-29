Одна з топових газет США втратила 200 тисяч передплатників: до чого тут вибори

Згідно з повідомленням Національного громадського радіо (NPR), WP відмовився підтримати кандидата від Демократичної партії, віцепрезидента Камалу Гарріс. Безліч читачів, обурених цим рішенням, публічно розкритикували власника видання Джеффа Безоса.

У своїй статті Безос зазначив, що ЗМІ часто сприймаються як упереджені, і що відмова від підтримки кандидатів допомагає підвищити довіру до газети. Він додав, що жоден із кандидатів не був поінформований або консультований щодо цього рішення, і запевнив, що воно не пов'язане із зустріччю кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа з генеральним директором Blue Origin, що сталася того самого дня.

"Президентські схвалення створюють відчуття упередженості і відмова від них - це принципове рішення", - наголосив Безос.

Він також зазначив, що вибори не виграються через редакційну підтримку, а неупередженість газети залишається ключовим пріоритетом.

За даними NPR, масова відмова від передплат склала близько 8% від загальної передплатної бази, яка налічує 2,5 мільйона осіб. Кілька оглядачів залишили свої пости на знак протесту.