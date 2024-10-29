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Одна з топових газет США втратила 200 тисяч передплатників: до чого тут вибори

Фото: власник The Washington Post Джефф Безос (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Американське видання The Washington Post відмовилося від підтримки кандидатів у президенти США. У зв'язку з цим понад 200 тисяч осіб анулювали свої цифрові підписки, висловлюючи протест проти цього кроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з повідомленням Національного громадського радіо (NPR), WP відмовився підтримати кандидата від Демократичної партії, віцепрезидента Камалу Гарріс. Безліч читачів, обурених цим рішенням, публічно розкритикували власника видання Джеффа Безоса. 

У своїй статті Безос зазначив, що ЗМІ часто сприймаються як упереджені, і що відмова від підтримки кандидатів допомагає підвищити довіру до газети. Він додав, що жоден із кандидатів не був поінформований або консультований щодо цього рішення, і запевнив, що воно не пов'язане із зустріччю кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа з генеральним директором Blue Origin, що сталася того самого дня.

"Президентські схвалення створюють відчуття упередженості і відмова від них - це принципове рішення", - наголосив Безос.

Він також зазначив, що вибори не виграються через редакційну підтримку, а неупередженість газети залишається ключовим пріоритетом.

За даними NPR, масова відмова від передплат склала близько 8% від загальної передплатної бази, яка налічує 2,5 мільйона осіб. Кілька оглядачів залишили свої пости на знак протесту.

Вибори у США

5 листопада у США відбудуться президентські вибори. Головними претендентами на посаду є представник Республіканської партії Дональд Трамп та кандидат від Демократичної партії Камала Гарріс.

За останніми соціологічними даними, Трамп випереджає Гарріс у рейтингах, хоча з незначною перевагою. Разом з тим, за результатами опитування Bloomberg, обидва кандидати мають рівні шанси у семи ключових штатах.

Крім цього, нещодавно Трамп разом зі своїм кандидатом у віцепрезиденти Джей Ді Венсом представили план завершення війни в Україні. Вони запропонували модель замороженого конфлікту зі створенням автономних регіонів з обох боків демілітаризованої зони та умовою, що Київ не вступить до НАТО.

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