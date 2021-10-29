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Одна из самых закрытых стран ослабляет карантин для туристов

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Веллингтон, Пятница 29 октября 2021 12:28
Одна из самых закрытых стран ослабляет карантин для туристов Фото: Новая Зеландия ослабляет карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Правительство Новой Зеландии, объявило, что постепенно смягчит требования для прибывающих лиц. В этой стране с первых дней пандемии коронавируса действуют строгие правила карантина при въезде в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Правительство заявило, что полностью вакцинированные зарубежные путешественники с 14 ноября будут проводить всего семь дней в государственных карантинных учреждениях, что составляет половину текущей потребности.

Домашняя изоляция также будет введена в первом квартале 2022 года, заявил министр по реагированию на COVID-19 Новой Зеландии Крис Хипкинс.

По его словам, с 8 ноября поездка в одну сторону без карантина будет открыта для меньших тихоокеанских стран, таких как Самоа, Тонга и Вануату.

Хипкинс заявил, что правила будут еще больше упрощены, когда 90% населения страны старше двенадцати лет будут полностью вакцинированы.

В настоящее время 72% новозеландцев получили две дозы вакцины.

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