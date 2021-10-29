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Одна з найбільш закритих країн послаблює карантин для туристів

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Веллінгтон, П'ятниця 29 жовтня 2021 12:28
Одна з найбільш закритих країн послаблює карантин для туристів Фото: Нова Зеландія послаблює карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Уряд Нової Зеландії, оголосив, що поступово пом'якшить вимоги для осіб, які прибувають. У цій країні з перших днів пандемії коронавірусу діють суворі правила карантину при в'їзді в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Уряд заявив, що повністю вакциновані закордонні мандрівники з 14 листопада будуть проводити всього сім днів в державних карантинних установах, що становить половину поточної потреби.

Домашня ізоляція також буде введена в першому кварталі 2022 року, заявив міністр з реагування на COVID-19 Нової Зеландії Кріс Хіпкінс.

За його словами, з 8 листопада поїздка в одну сторону без карантину буде відкрита для менших тихоокеанських країн, таких як Самоа, Тонга і Вануату.

Хіпкінс заявив, що правила будуть ще більше спрощені, коли 90% населення країни старше дванадцяти років будуть повністю вакциновані.

В даний час 72% новозеландців отримали дві дози вакцини.

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