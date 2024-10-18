Одна з наймасованіших атак дронів. У КМВА розповіли про наслідки обстрілу Києва

КМВА назвала атаку однієї з наймасовіших. Всі дрони, які рухалися у напрямку Києва, були знищені.

"Російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. Ворожі дрони загрожували і Києву. Але завдяки злагодженій роботі Сил оборони, усі БпЛА які рухалися в бік столиці, були знешкоджені", - йдеться у повідомленні.

Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах тривала понад 4,5 години. За попередніми даними, у Києві постраждалих та руйнувань немає.