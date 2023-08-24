Одна з найбільших страхових компаній Європи Uniqa продала свій бізнес у Росії

"Uniqa продає свою 75% частку в російській компанії "Райффайзен Життя" російській страховій компанії "Ренесанс Життя" разом з АТ "Райффайзенбанк", що належить групі Raiffeisen Bank International і володіє рештою 25 % акцій", - йдеться у повідомленні.

Член правління Customers & Markets International Вольфганг Кіндл заявив, що Uniqa практично відразу припинила будь-які нові ділові операції в Росії після початку війни в Україні. Також компанія утрималися від подальших інвестицій.

Компанія повністю покинула російський ринок

"Працюючи разом із нашим партнером по спільному підприємству АТ "Райффайзенбанк", ми торік розглянули всі варіанти в цьому середовищі, яке також є складним з юридичної точки зору. Зараз ми робимо останній логічний крок, продаючи нашу російську дочірню компанію, на частку якої припадає значно менше ніж один відсоток виручки групи і, отже, вона відіграє незначну роль у нашому портфелі", - сказав Кіндл.

Він пояснив, що компанія залишає ринок Росії. Також сторони домовилися зберегти ціну придбання в таємниці.

Що відомо про Uniqa Insurance Group AG

Є однією з найбільших страхових груп на своїх основних ринках в Австрії, Центральній та Східній Європі. Вона об'єднує близько 40 компаній у 22 країнах і обслуговує близько 10,5 мільйонів клієнтів.

Штаб-квартира компанії розташована у вежі Uniqa Tower у Відні, акції компанії котируються на Віденській фондовій біржі.

Міжнародний бізнес залишає ринок Росії

Після введення країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішили продати свій бізнес у Росії. Наприклад, французький виробник шин Michelin продав свій завод на території Росії.

Нещодавно японський ритейлер Uniqlo відмовилася від оренди приміщень для всіх своїх магазинів у Росії. Таким чином компанія припинила вести бізнес у цій країні.