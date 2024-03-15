Одна з лікарень переповнена. Росіяни б'ють по цивільних у Курській області, - ЛСР

Російські окупанти б'ють по своїх цивільних у Курській області. Лікарня в одному з населених пунктів переповнена постраждалими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Легіону "Свобода Росії" Олексія Барановського в ефірі телемарафону.

Він розповів, що біля російського кордону тривають жорстокі бої. При цьому росіяни "опритомніли" після початку прориву "Російського добровольчого корпусу", Легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону".

За словами Барановського, окупанти застосовують увесь арсенал, навіть літаки.

"За нашими даними, є постраждалі (внаслідок російських ударів - ред.) серед мешканців Глушково, це поряд з Тьоткіно, там лікарня переповнена постраждалими жителями та солдатами термінової служби", - уточнив він.

Барановський також розповів, що всього гуманітарним коридором, який відкрили на кордоні добровольці, скористалося щонайменше 7 тисяч людей.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому РДК, Легіон "Свобода Росії" та "Сибірський батальйон" прорвали кордон з Росією. Вони зайшли на територію кількох областей - Бєлгородської, Курської та Брянської.

Після цього прикордонні території РФ у цих регіонах стали "сірою зоною".

Нещодавно ГУР оприлюднило перехоплення цивільних із Бєлгородської області, які розповіли, що солдати РФ розміщують свою військову техніку у житлових кварталах. Зокрема це стосується реактивної системи залпового вогню "Град".

Більш детально про прорив кордону - у матеріалі РБК-Україна.