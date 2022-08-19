Mining Express заявила о давлении со стороны силовиков

По словам адвоката компании, основанием для проведения обыска было постановление следственного судьи. Дальнейшего общения правоохранительные органы избегали, никаких документов не предоставляли.

"На объекте имущество складывали в пакеты для мусора, наклеивали бирки с непонятными надписями. Это все фиксировалось. Далее было множество адвокатских запросов, где находится имущество и передавалось ли оно на экспертизу, но ответа прокурора и СБУ были неутешительны. Они говорили, что это не в их компетенции указывать, где сейчас находится имущество, что с ним происходит и в каком оно состоянии", - пояснил Александр Ягодка, управляющий партнер адвокатского объединения Protection top leaders.

Он также сообщил, что было изъято несколько тысяч единиц оборудования для майнинга. Также обнаружены и изъяты блокноты, черновые записи, компьютерная техника, сетевое оборудование и другие вещи, принадлежащие компании.

"На сегодня мы имеем даже несколько выигранных постановлений в нашу пользу, но наше имущество не возвращается. Mining Express-компания с иностранными инвестициями в несколько сотен миллионов евро. Мы потеряли не только огромные средства, но и украинских предпринимателей", - подчеркнул директор компании.

Он также добавил, что в целом все, что происходит в действующем регулировании сфере положительно влияет на рынок виртуальных активов в Украине, но на практике все иначе.

"Мы хотим и настроены вернуть то, что нам принадлежит. По закону, потому что он существует. Мы хотим привлекать иностранные инвестиции и гарантировать их безопасность. Налоги, которые мы платим, необходимы государству именно сейчас. Время действовать и придать огласке возникшей ситуации. За нами будущее Украины, поэтому пусть оно будет в действующем правовом поле", - комментирует директор Mining Express Алексей Позычанюка.