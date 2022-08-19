Mining Express заявила о давлении со стороны силовиков

Одна из крупнейших майнинговых ферм в Украине Mining Express заявляет о давлении со стороны силовиков и отказе возвращать изъятое в ходу обысков имущество, несмотря на несколько выигранных постановлений в их пользу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора компании Алексея Позычанюка.
По словам адвоката компании, основанием для проведения обыска было постановление следственного судьи. Дальнейшего общения правоохранительные органы избегали, никаких документов не предоставляли.
"На объекте имущество складывали в пакеты для мусора, наклеивали бирки с непонятными надписями. Это все фиксировалось. Далее было множество адвокатских запросов, где находится имущество и передавалось ли оно на экспертизу, но ответа прокурора и СБУ были неутешительны. Они говорили, что это не в их компетенции указывать, где сейчас находится имущество, что с ним происходит и в каком оно состоянии", - пояснил Александр Ягодка, управляющий партнер адвокатского объединения Protection top leaders.
Он также сообщил, что было изъято несколько тысяч единиц оборудования для майнинга. Также обнаружены и изъяты блокноты, черновые записи, компьютерная техника, сетевое оборудование и другие вещи, принадлежащие компании.
"На сегодня мы имеем даже несколько выигранных постановлений в нашу пользу, но наше имущество не возвращается. Mining Express-компания с иностранными инвестициями в несколько сотен миллионов евро. Мы потеряли не только огромные средства, но и украинских предпринимателей", - подчеркнул директор компании.
Он также добавил, что в целом все, что происходит в действующем регулировании сфере положительно влияет на рынок виртуальных активов в Украине, но на практике все иначе.
"Мы хотим и настроены вернуть то, что нам принадлежит. По закону, потому что он существует. Мы хотим привлекать иностранные инвестиции и гарантировать их безопасность. Налоги, которые мы платим, необходимы государству именно сейчас. Время действовать и придать огласке возникшей ситуации. За нами будущее Украины, поэтому пусть оно будет в действующем правовом поле", - комментирует директор Mining Express Алексей Позычанюка.