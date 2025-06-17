Одна країна ЄС допустила імпорт російського газу в разі мирної угоди України та РФ

Європейський Союз має бути відкритий для відновлення імпорту російського природного газу в майбутньому. Це буде можливо, якщо між Росією та Україною буде досягнуто мирної угоди.

Про це заявила державний секретар Австрії з енергетики Елізабет Цехетнер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Європейська комісія має намір 17 червня запропонувати правові заходи для введення заборони з метою припинення залежності ЄС від російських енергоносіїв до кінця 2027 року.

"Ми систематично зважимо всі пропозиції, а потім визначимося з нашою позицією", - заявила Цехетнер.

Таким чином вона прокоментувала про пропозицію Єврокомісії.

"Але вже зараз ясно, що коли війна нарешті закінчиться, це те, що ми повинні будемо взяти до уваги під час оцінки ситуації", - сказав Цехетнер.

Східна Європа

Дипломати ЄС повідомили агентству Reuters, що Цехетнер на закритій зустрічі міністрів енергетики країн ЄС 16 червня наголосила на необхідності перегляду заборони в разі досягнення мирної угоди щодо України, однак жодна інша держава-член не закликала до цього ж.

Угорщина і Словаччина відхилили план заборони російського імпорту. Пропозиції Єврокомісії, які мають бути опубліковані 17 червня, розроблені таким чином, щоб вони могли стати законом у разі схвалення посиленої більшості країн, тобто одна або дві країни не змогли б їх заблокувати.

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен заявив, що відновлення імпорту російського газу в майбутньому буде "вкрай нерозумним рішенням", навіть якщо в Україні буде досягнуто мирної угоди.

"Я думаю, це означало б повторення помилок, які ми зробили в минулому", - сказав він.