Одна з головних експортних галузей України на межі краху через тарифи держмонополій, - GMK Center

"ГЗК забезпечують надходження “твердої” валюти до національної економіки. І цим утримують курс гривні від обвалу. У 2024 році, Україна змогла повернутися до топ-5 найбільших світових експортерів залізної руди і отримала від експорту руди $2,8 млрд - це половина останньої річної позики від МВФ. Яку, до речі, належить повертати з відсотками", - вказують у Центрі.

Але вже у 2025 році експорт цього виду продукції почав стрімко падати - через несприятливу кон’юнктуру на зовнішніх ринках, та "недалекоглядну" тарифну політику держмонополій, наголосили аналітики.

"Державні монополії регулярно підвищують вартість послуг для промисловості. При цьому ні в самих держкорпораціях (ПрАТ "Укрзалізниця", НЕК "Укренерго", НАК "Нафтогаз України"), ні в Кабміні, схоже, ніхто не ставить собі питання: чи може ринок, тобто в цьому разі промпідприємства, ці підвищення безболісно "проковтнути"?", - пише Центр.

Там пояснюють, що підвищення тарифів дає зростання собівартості виробництва для ГЗК. На тлі падіння маржинальності продажів, викликаного низькими цінами на залізорудну продукцію. Це змушує підприємства скорочувати виробництво. Після чого та ж "Укрзалізниця" втрачає доходи через зменшення обсягів вантажоперевезень.

"Токсична комбінація вищевказаних зовнішніх і внутрішніх чинників чинитиме негативний вплив на показники залізорудного виробництва та експорту в II кв. Що, своєю чергою, погіршить ситуацію з наповненням бюджету і з валютним балансом.

Очевидно, Кабінет міністрів не може підвищити глобальні ціни на залізну руду. Але це не означає, що влада нічого не може зробити. Залізорудна галузь гостро потребує дерегуляції та зниження адміністративного тиску. Потрібні, як мінімум, раціональна тарифна політика держмонополій і своєчасне виконання зобов’язань з повернення ПДВ", - резюмували в GMK Center.

Як відомо, у минулому році металургія принесла Україні 15,2% експортних доходів ($6,4 млрд). Ключовими товарами залишалися залізна руда ($2,8 млрд) і сталь ($2,4 млрд).