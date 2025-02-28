Одна доля на двох. Історія жертовності братів Ратушних, які полягли за Україну

27 лютого під час виконання бойового завдання загинув оператор дрона Василь Ратушний - старший брат активіста Романа Ратушного, який поліг за Україну влітку 2022 року.
РБК-Україна розповідає історії життя і боротьби братів Ратушних.
28-річний Василь Ратушний загинув від прямого влучання FPV дрона під час виконання бойового завдання. Сам він був пілотом БПЛА, захищав Україну від російських окупантів з перших днів війни.
Про загибель Василя Ратушного повідомили його батьки - відома поетеса і журналістка Світлана Поваляєва та Тарас Ратушний, військовослужбовець із 45 артилерійської бригади ЗСУ та активіст "Збережи старий Київ".
"Вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту FPV загинув пілот БПЛА "Птахів Мадяра" Василь Ратушний. Мій старший син, моє життя", - написала Світлана.
Вона повідомила, що побратими сина вціліли. Також закликала скидати пожертви у фонд Leleka Foundation Ukraine - ця організація допомагає бойовим медикам рятувати життя військовим ще з 2014 року.
Батько Героя у себе у соцмережах процитував сина і поділився його фото з війни. Свій пост резюмував словами "Честь, сину".
Василь Ратушний народився 13 березня 1996 року. Був старшим за свого брата Романа всього на 1 рік і три місяці. Василь майстерно грав на альт-саксофоні та фортепіано, зводив власний будинок і майстрував меблі. Сам виготовляв ножі і створював репліки зброї вікінгів.
Був таким же активістом, як і його брат, щоправда, менш медійним. Під час Революції Гідності долучився до протестів, потім воював у зоні АТО/ООС.
У перший день війни 24 лютого 2022-го Василь організував місцеву самооборону і пішов захищати столицю та околиці. Восени того ж року воював на Бахмутському напрямку. Восени 2023 року за захист Батьківщини його нагородили почесною відзнакою Головнокомандувача ЗСУ "Золотим хрестом".
"Василь Ратушний, вікінг, старший мій син, чийого позивного я досі не знаю, "гасився" насмерть у найгарячіших точках Майдану. Взимку 2015-го неповнолітнім пішов воювати. У 2019-му не поновив контракт, бо понад усе прагнув жити на своїй землі і власноруч збудувати на цій землі будинок. 24 лютого 2022-го організував місцеву самооборону і пішов захищати Київ та Київщину", - ділилась спогадами про сина Світлана Поваляєва.
"Коли Рома з Василем були ще маленькі, в якийсь момент ми з їхнім батьком розійшлися. І я дуже переживала, щоб вони не виросли такими "маминими синочками". Усе-таки присутність чоловіка - дуже важлива. Вже дорослими запитала, чи бракувало їм чогось у дитинстві в плані виховання. І Василь сказав, що єдине, чого йому дещо не вистачало - це дисципліни. Але йому не можна було щось нав’язати. Це було неможливо", - ділилась раніше Світлана.
Молодший брат Василя Роман у 24-річному віці загинув під Ізюмом. 8 червня 2022 року він потрапив у засідку. Роман був розвідником 93 бригади "Холодний Яр".
"24 лютого 2024 року Роман обдзвонив всю свою команду, яка вже фактично була готова до такого розвитку подій. Головне питання, яке їх хвилювало, - де взяти зброю. Якраз Роман був готовий до цього, як ніхто з нас. Він просто розумів, що рано чи пізно це станеться, і мав уже таку підготовлену групу активістів, маленьку армію, яка вже пройшла бойове злагодження, захищаючи Протасів Яр", - розповів Тарас Ратушний.
Роман був відомим активістом - захищав від забудови Протасів Яр у столиці. В пам'ять про нього Київська міська рада перейменувала Волгоградську вулицю, що поблизу Яру, на вулицю Романа Ратушного.
Роман склав заповіт, у якому просив у разі своєї загибелі на фронті частину бойових виплат направити на підтримку Будинку-музея Тараса Шевченка, що розташований біля Майдану. Зараз там є експозиція, присвячена Герою.
"Чим більше росіян ми вб'ємо зараз - тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям. Ця війна триває більше трьох сотень років. Коли ми її програємо, ми стаємо гарматним м'ясом для росіян. Коли ми її виграємо - ми отримуємо час на відпочинок до наступної фази цієї війни", - говорив молодший Ратушний про війну.
Романа поховали на Байковому кладовищі, про дату і час поховання Василя повідомлять згодом.
Читайте також про те, що 24 лютого 2025 року загинув український режисер Віталій Кокошко, він став на захист України у перші дні війни.
Раніше ми писали про те, що на фронті загинув актор 28-річний Олексій Самойленко, він воював проти окупантів із початку повномасштабного вторгнення.
Під час підготовки матеріалу використали: пости Світлани Поваляєвої та Тараса Ратушноного, Вікіпедію, інтерв'ю "Новинарні" та проекту "Незламні".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.