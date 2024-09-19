Одна АЗС мережа на паливному ринку з топ-10 платить половину всіх податків, - експерт

"Маємо рекорд за останні шість кварталів — 2,655 млрд грн (сплата по ТОП-10 мереж за кількістю АЗС). Це майже вдвічі більше, ніж у ІІ кв. 2023 р. (1,451 млрд) і трохи вище попереднього рекорду – 2,464 млрд грн у IV кв. 2023-го. Попри традиційне лідерство, ОККО зміцнила позицію, встановивши новий рекорд – 4,2 грн/л. Мережа сплачує 50% всіх податків серед ТОП-10 мереж", - написав Куюн.

За словами експерта, антилідери рейтингу сплачують 0,6-0,8 грн/л, і це є найгіршими результатами.

Серед інших спостережень Куюн згадує і про масове ухиляння від сплати податку на прибуток.

"Серед топ-10 мереж 82% сплати ПнП припадає на ОККО, в якої 30% реалізації та 20% АЗС. На другому місці -14%, решта 8 мереж – 4% на всіх", - зазначив він.

Як повідомлялось раніше, за результатами діяльності минулого року компанії групи ОККО сплатили 3,9 млрд грн податків з операційної діяльності.