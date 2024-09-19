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Одна АЗС мережа на паливному ринку з топ-10 платить половину всіх податків, - експерт

Фото: одна АЗС мережа на паливному ринку з топ-10 платить половину всіх податків (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

За 2-й квартал цього року 10 найбільших АЗС мереж країни заплатили рекордний квартальний обсяг податків з операційної діяльності – понад 2,6 млрд грн. Половину цієї суми сплатила мережа ОККО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook експерта паливного ринку, директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна.

"Маємо рекорд за останні шість кварталів — 2,655 млрд грн (сплата по ТОП-10 мереж за кількістю АЗС). Це майже вдвічі більше, ніж у ІІ кв. 2023 р. (1,451 млрд) і трохи вище попереднього рекорду – 2,464 млрд грн у IV кв. 2023-го. Попри традиційне лідерство, ОККО зміцнила позицію, встановивши новий рекорд – 4,2 грн/л. Мережа сплачує 50% всіх податків серед ТОП-10 мереж", - написав Куюн.

За словами експерта, антилідери рейтингу сплачують 0,6-0,8 грн/л, і це є найгіршими результатами.

Серед інших спостережень Куюн згадує і про масове ухиляння від сплати податку на прибуток.

"Серед топ-10 мереж 82% сплати ПнП припадає на ОККО, в якої 30% реалізації та 20% АЗС. На другому місці -14%, решта 8 мереж – 4% на всіх", - зазначив він.

Як повідомлялось раніше, за результатами діяльності минулого року компанії групи ОККО сплатили 3,9 млрд грн податків з операційної діяльності.

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АЗС