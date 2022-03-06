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Одиннадцатый день войны с Россией: оперативная информация от Генштаба ВСУ

Автор: Наталья Скороход

Украинские военные и мирные жители продолжают противостоять российскому вторжению одиннадцатые сутки подряд. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, какая ситуация в стране по состоянию на 06.00 6 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В Украине ведутся яростные бои за определенные направления. Враг несет потери и предпринимает постоянные попытки уклонения от прямого огневого контакта с нашими войсками.

Сейчас ВСУ ведут оборону в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон. Наши бойцы отбивают наступления ударных группировок вооруженных сил оккупантов, наносят ему максимальные потери, не допускают оккупантов в глубину районов территории государства, восстанавливают контроль над утраченными территориями.

В восточной части Донецкого операционного района основные усилия сосредоточены на обороне города Мариуполя и нанесении огневого поражения превосходящим силам противника.

Также ведутся оборонительные бои на Слобожанском и восточной части Таврического направлений. В частности, подразделения ДШУ ВС Украины остановили колонны противника, пытавшиеся выдвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи.

Проводится операция по обороне г. Чернигов.

В Волынском направлении проводятся мероприятия по подготовке всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.

В приморском направлении осуществляется оборона пунктов базирования, морских портов на Черном море. Так, в Николаевской области было спланировано и реализовано захват значительного количества бронированной и автомобильной техники противника.

В других направлениях части и подразделения ВС Украины проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны с целью недопущения наступательных действий и деятельности диверсионно-разведывательных групп противника.

Воздушные Силы ВС Украины сосредоточили усилия на отражение ракетно-авиационных ударов противника, противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировке войск.

"В целом по состоянию на данный момент потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют 88 самолетов и вертолетов. Некоторых вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказана медицинская помощь и они уже дают показания о преступлениях путинского режима против человечности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что противник имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе.

"За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние", - говорится в собщении.

Напомним, что в Чернигове поймали летчика, который бомбил мирных жителей. Российский военный заявил, что обстреливать гражданских было его главным заданием.

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Генштаб ВСУВторжение России в Украину