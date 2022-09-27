Один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею закрили для транспорту: що сталося
Фото: один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею закрили для транспорту (dpsu.gov.ua)
Пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею закрили для транспорту в обох напрямках. Причиною тому називають несправність бази Митної служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.
"У пункті пропуску "Шегині" здійснюється лише пропуск пішоходів. Пропуск транспортних засобів призупинено в обох напрямках через несправність бази даних Митної служби", - йдеться в повідомленні.
В Держприкордонслужбі обіцяють повідомити про відновлення пропускних операцій, а поки просять обирати інші шляхи до Польщі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на кордоні з Польщею з вересня працюють нові правила перетину авто.
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