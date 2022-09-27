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Один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею закрили для транспорту: що сталося

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Шегині, Вівторок 27 вересня 2022 09:30
Один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею закрили для транспорту: що сталося Фото: один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею закрили для транспорту (dpsu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею закрили для транспорту в обох напрямках. Причиною тому називають несправність бази Митної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"У пункті пропуску "Шегині" здійснюється лише пропуск пішоходів. Пропуск транспортних засобів призупинено в обох напрямках через несправність бази даних Митної служби", - йдеться в повідомленні.

В Держприкордонслужбі обіцяють повідомити про відновлення пропускних операцій, а поки просять обирати інші шляхи до Польщі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на кордоні з Польщею з вересня працюють нові правила перетину авто.

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