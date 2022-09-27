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Один из пунктов пропуска на границе с Польшей закрыли для транспорта: что произошло

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Шегини, Вторник 27 сентября 2022 09:30
Один из пунктов пропуска на границе с Польшей закрыли для транспорта: что произошло Фото: один из пунктов пропуска на границе с Польшей закрыли для транспорта (dpsu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей был закрыт для транспорта в обоих направлениях. Причиной этого называют неисправность базы Таможенной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГНСУ.

"В пункте пропуска "Шегини" проходит только пропуск пешеходов. Пропуск транспортных средств приостановлен в обоих направлениях из-за неисправности базы данных Таможенной службы", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе обещают сообщить о возобновлении пропускных операций, а пока просят выбирать другие пути в Польшу.

Напомним, ранее мы писали, что на границе с Польшей с сентября работают новые правила пересечения авто.

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