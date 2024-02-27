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Один танк, 16 ББМ и артсистем, 850 оккупантов. Потери РФ за сутки

Украина, Вторник 27 февраля 2024 08:10
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Один танк, 16 ББМ и артсистем, 850 оккупантов. Потери РФ за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 27 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 27 февраля, составили 850 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 411 550 военных. Кроме того, ВСУ уничтожилт 1 танк, 16 артсистем и 16 ББМ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 411550 (+850) человек ликвидировано;
  • танков - 6556 (+1) ед.;
  • боевых бронированных машин - 12494 (+16) ед.;
  • артиллерийских систем - 1009 (+16) ед.;
  • РСЗО - 1000 ед.;
  • средства ПВО - 686 ед.;
  • самолетов - 340 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7729 (+22) ед.;
  • крылатые ракеты -1912 (+2) ед.;
  • корабли/катера - 25 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13065 (+28) ед.;
  • специальная техника - 1588 (+8) ед.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 96 боевых столкновений. Враг продолжает давить на Авдеевском и Марьинском направлениях. В частности, как пишут в отчете Института изучения войны, позиционные бои на фронте в Украине продолжались на Купянском и Бахмутском направлениях, на северо-запад и юго-запад от Авдеевки, в районе админграницы Запорожской и Донецкой областей, вблизи Работино и Крынок. Российские захватчики продвинулись к югу от Кременной и вошли в окрестности Северного.

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