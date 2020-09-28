Один из обвиняемых по делу МН17 хочет выступить в суде

Один из обвиняемых по делу о катастрофе МН17 на Донбассе Олег Пулатов намерен выступить в суде. При этом он отрицает свою причастность к уничтожению пассажирского самолета в июле 2014 года.

Об этом на слушаниях заявила его адвокат Сабине тен Дуссхате, передает "РИА Новости".

Она отметила, что адвокатам удалось встретиться с Пулатовым. Своей защите он заявил, что не принимал участия в подготовке, охране, транспортировке и маскировке ЗРК "Бук", а также не отдавал приказ сбивать самолет.

"Олег Пулатов хотел бы обратиться к суду как можно скорее. В любом случае, мы рекомендуем ему не делать этого... Это может быть небезопасно для него", - сообщила Дуссхате.

Напомним, ранее сообщалось, что на этой неделе в Нидерландах возобновляются судебные слушания по делу о катастрофе МН17. Заседания продлятся до 2 октября.

Отметим, иск Нидерландов против России также рассматривает Европейский суд по правам человека. Как заявил адвокат Джерри Скиннер, представляющий интересы родственников погибших, Россия намеренно сбила самолета.

Boeing-777 рейса МН17 летел 17 июля 2014 года из Амстердама в Куала-Лумпур, но был сбит в небе над оккупированным Донбассом. Жертвами катастрофы стали 298 человек.