Один з найпотужніших кроків: голова НБУ пояснив значення нових санкцій США проти Росії

Останнє рішення США щодо банків, які допомагають Росії закуповувати західні товари для військової промисловості, є надзвичайно ефективним. Іноземні банки посилять санкційні перевірки, оскільки помилка буде коштувати дорого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови НБУ Андрія Пишного у Facebook.
"Беззаперечно, це один з найпотужніших кроків цього санкційного року, який суттєво посилить ефективність режиму обмежень проти РФ", - написав він.
Голова НБУ відзначив, що фінансовий сектор є ключовим гравцем на "санкційному полі", а будь-які зв’язки з РФ - токсичні, тому підвищеному контролю та перевірці мають підлягати усі відповідні транзакції.
"Останній крок США є кульмінацією цього санкційного року, який задасть тренд для 2024", - додав він.
Як зазначив Пишний, останні зміни до законодавства США передбачають застосування американських санкцій до фінансових установ за:
У випадку порушення цих заборон до фінансової установи можуть бути застосовані повні блокуючі санкції США або ж заборона/обмеження у відкритті чи обслуговуванні кореспондентських рахунків.
Додатково Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) опублікувало роз’яснення щодо тих кроків, які повинні зробити фінансові установи, щоб мінімізувати ризики для себе, зокрема:
"В умовах нових обмежень від США очікуємо, що іноземні банки посилять свій санкційний комплаєнс, оскільки помилка коштуватиме надто дорого", - додав голова НБУ.
Нагадаємо, президент США Джо Байден 22 грудня підписав указ про посилення санкцій щодо фінансових установ, які допомагають Росії. Цим банкам можуть закрити доступ до фінансової системи США, що означає фактичне знищення фінустанови.
Комплаєнс - це система заходів, процедур, правил та заходів контролю, спрямованих на забезпечення дотримання організацією або працівником законодавства, етичних стандартів, регуляторних вимог та внутрішніх правил.