Один з найпотужніших кроків: голова НБУ пояснив значення нових санкцій США проти Росії

"Беззаперечно, це один з найпотужніших кроків цього санкційного року, який суттєво посилить ефективність режиму обмежень проти РФ", - написав він.

Голова НБУ відзначив, що фінансовий сектор є ключовим гравцем на "санкційному полі", а будь-які зв’язки з РФ - токсичні, тому підвищеному контролю та перевірці мають підлягати усі відповідні транзакції.

"Останній крок США є кульмінацією цього санкційного року, який задасть тренд для 2024", - додав він.

Як зазначив Пишний, останні зміни до законодавства США передбачають застосування американських санкцій до фінансових установ за:

здійснення або сприяння будь-якій значній трансакції на користь або від імені будь-якої особи в ключових секторах російської економіки, які підтримують військово-промислову базу країни - технологій, оборони, аерокосмічному чи виробничому секторах;

сприяння значним трансакціям або надання послуг із залученням російської військово-промислової бази, включно з конкретними виробничими ресурсами та технологічними матеріалами, які Росія прагне отримати з іноземних джерел.

У випадку порушення цих заборон до фінансової установи можуть бути застосовані повні блокуючі санкції США або ж заборона/обмеження у відкритті чи обслуговуванні кореспондентських рахунків.

Додатково Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) опублікувало роз’яснення щодо тих кроків, які повинні зробити фінансові установи, щоб мінімізувати ризики для себе, зокрема:

переглянути клієнтську базу,

проінформувати клієнтів про очікування,

надіслати опитування клієнтам, щоб зрозуміти їхніх контрагентів;

мітигувати ризики щодо клієнтів/контрагентів, які здійснюють високо ризиковану діяльність/відмовляються надати запитувану інформацію;

проводити навчання з комплаєнсу як для "першої лінії" персоналу, так і для керівництва.

"В умовах нових обмежень від США очікуємо, що іноземні банки посилять свій санкційний комплаєнс, оскільки помилка коштуватиме надто дорого", - додав голова НБУ.

Останній пакет США

Нагадаємо, президент США Джо Байден 22 грудня підписав указ про посилення санкцій щодо фінансових установ, які допомагають Росії. Цим банкам можуть закрити доступ до фінансової системи США, що означає фактичне знищення фінустанови.

Комплаєнс - це система заходів, процедур, правил та заходів контролю, спрямованих на забезпечення дотримання організацією або працівником законодавства, етичних стандартів, регуляторних вимог та внутрішніх правил.