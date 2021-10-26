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Один из наиболее распространенных штаммов гриппа исчез с появлением коронавируса, - ученые

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Вашингтон, Вторник 26 октября 2021 16:42
Один из наиболее распространенных штаммов гриппа исчез с появлением коронавируса, - ученые Фото: пандемия COVID-19 привела к исчезновению одного из штаммов гриппа (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ученые подозревают, что пандемия COVID-19 привела к исчезновению одного из основных штаммов гриппа. Речь идет о B/Yamagata - одном из четырех вариантов инфекции, которые циркулируют по планете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MedicalxPress.

Исследователи из Австралии заявили, что штаммы B/Yamagata не были изолированы или генетически секвенированы для отслеживания случаев гриппа с марта 2020 года. По их данным, за последний сезон вспышки гриппа представителям здравоохранения было сообщено о 31 подозреваемом случае этой инфекции. Однако ни в одном случае болезнь не подтвердилась.

Ученые отметили, что B/Yamagata всегда был менее заразным, чем остальные основные штаммы гриппа. Этот вариант также не развивается столь же энергично, как другие. Производителям вакцин не приходилось обновлять компонент против этого штамма для ежегодной прививки от гриппа с 2015 года.

В состав нынешней вакцины против гриппа включены четыре штамма гриппа:

  • A/H3N2,
  • A/H1N1,
  • B/Victoria,
  • B/Yamagata.

Как отметили исследователи, замена штамма B/Yamagata в вакцине на другой более опасный вариант вируса может улучшить эффективность прививки. В том случае, если сократить вакцину до трех компонентов, то это сделает препарат дешевле и проще в производстве.

Напомним, ранее Центр общественного здоровья Минздрава сообщил, что по состоянию на вторую половину октября в Украине не зафиксирована циркуляция вирусов гриппа.

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