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Один з найбільш поширених штамів грипу зник з появою коронавірусу, - вчені

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Вашингтон, Вівторок 26 жовтня 2021 16:42
Один з найбільш поширених штамів грипу зник з появою коронавірусу, - вчені Фото: пандемія COVID-19 призвела до зникнення одного зі штамів грипу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вчені підозрюють, що пандемія COVID-19 призвела до зникнення одного з основних штамів грипу. Йдеться про B/Yamagata - один з чотирьох варіантів інфекції, які циркулюють по планеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MedicalxPress.

Дослідники з Австралії заявили, що штами B/Yamagata не були ізольовані або генетично секвеновані для відстеження випадків грипу з березня 2020 року. За їхніми даними, за останній сезон спалаху грипу представникам охорони здоров'я було повідомлено про 31 підозрюваний випадок цієї інфекції. Однак ні в одному випадку хвороба не підтвердилася.

Вчені відзначили, що B/Yamagata завжди був менш заразним, ніж інші основні штами грипу. Цей варіант також не розвивається настільки ж енергійно, як інші. Виробникам вакцин не доводилося оновлювати компонент проти цього штаму для щорічного щеплення від грипу з 2015 року.

До складу нинішньої вакцини проти грипу включені чотири штами грипу:

  • A/H3N2,
  • A/H1N1,
  • B/Victoria,
  • B/Yamagata.

Як зазначили дослідники, Заміна штаму B / Yamagata у вакцині на інший більш небезпечний варіант вірусу може поліпшити ефективність щеплення. У тому випадку, якщо скоротити вакцину до трьох компонентів, то це зробить препарат дешевше і простіше у виробництві.

Нагадаємо, раніше Центр громадського здоров'я МОЗ повідомив, що станом на другу половину жовтня в Україні не зафіксована циркуляція вірусів грипу.

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