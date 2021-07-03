ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Один из лидеров Украины не попал в заявку на матч с Англией: стали известны составы команд

Новина українською →
Рим, Суббота 03 июля 2021 20:52
Один из лидеров Украины не попал в заявку на матч с Англией: стали известны составы команд Фото: Руслан Малиновский остался вне заявки Украины (uefa.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня в 22:00 по Киеву в Риме (Италия) состоится последний четвертьфинальный поединок Евро-2020, в котором Украина встретится с Англией. Уже известны стартовые составы обоих сборных.

Об этом сообщает сайт УЕФА.

У сборной Украины даже в заявку на поединок не попал Руслан Малиновский. Ранее сообщалось, что у него есть некоторые физические проблемы.

Судя по составу, с англичанами Андрей Шевченко сыграет по той же схеме, что и со Швецией - 3-5-2.

Украина: Бущан - Забарный, Кривцов, Матвиенко - Караваев, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Миколенко - Ярмоленко, Яремчук.

У англичан также из-за повреждения точно не сыграет основной вингер Букайо Сака.

Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Райс, Филлипс - Санчо, Маунт - Стерлинг, Кейн.

Напомним, букмекеры не особо верят в успех сборной Украины в поединке с Англией - на победу "желто-синих" дают коэффициент аж 8,3. На победу англичан, к примеру, коэффициент 1,48. В целом на проход украинцев дают 4,85, англичан - 1,21.

Отметим, РБК-Украина проведет текстовую онлайн трансляцию поединка. Она начнется в 21:30.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины сборная Англии Евро-2020 евро 2020
NEWS
Боевики из артиллерии обстреляли Водяное. Под удар попали частные здания
Боевики из артиллерии обстреляли Водяное. Под удар попали частные здания
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине