ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Один з лідерів України не потрапив у заявку на матч з Англією: стали відомі склади команд

Новость на русском →
Рим, Субота 03 липня 2021 20:52
Один з лідерів України не потрапив у заявку на матч з Англією: стали відомі склади команд Фото: Руслан Малиновський залишився поза заявкою України (uefa.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні о 22:00 за Києвом у Римі (Італія) відбудеться останній чвертьфінальний поєдинок Євро-2020, в якому Україна зустрінеться з Англією. Вже відомі стартові склади обох збірних.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

У збірної України навіть в заявку на поєдинок не потрапив Руслан Малиновський. Раніше повідомлялося, що у нього є деякі фізичні проблеми.

Судячи зі складу, з англійцями Андрій Шевченко зіграє за тією ж схемою, що і зі Швецією - 3-5-2.

Україна: Бущан - Забарний, Кривцов, Матвієнко - Караваєв, Сидорчук, Зінченко, Шапаренко, Миколенко - Ярмоленко, Яремчук.

У англійців також через пошкодження точно не зіграє основний вінгер Букайо Сака.

Англія: Пікфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Райс, Філліпс - Санчо, Маунт - Стерлінг, Кейн.

Нагадаємо, букмекери не особливо вірять в успіх збірної України в поєдинку з Англією - на перемогу "жовто-синіх" дають коефіцієнт аж 8,3. На перемогу англійців, наприклад, коефіцієнт 1,48. Загалом на прохід українців дають 4,85, англійців - 1,21.

Зазначимо, РБК-Україна проведе текстову онлайн трансляцію поєдинку. Вона розпочнеться о 21: 30.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України сборная Англии Євро-2020 евро 2020
NEWS
Бойовики з артилерії обстріляли Водяне. Під удар потрапили приватні будівлі
Бойовики з артилерії обстріляли Водяне. Під удар потрапили приватні будівлі
DAILY
На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні