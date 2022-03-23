Один из крупнейших строительных концернов в Европе Strabag покидает российский рынок

Один из самых больших строительных концернов в Европе Strabag поддержал антироссийскую коалицию. Австрийская компания уходит из российского рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу .

"Приветствую решение известной австрийской компании Strabag покинуть российский рынок. Компания сделала правильные выводы. Хороший пример для других, которые все еще не способны осознать, что бизнес на крови - это соответственность за российскую агрессию и российские военные преступления", - написал Кулеба.

Стоит отметить, что Strabag Societas Europaea является одним из крупнейших строительных концернов в Европе. Компанию связывают с российским олигархом Олегом Дерипаской. Совладелец Strabag Ганс Петер Газельштайнер постарался избавиться с ним от синдикативного соглашения.