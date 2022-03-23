Один из крупнейших строительных концернов в Европе Strabag покидает российский рынок

Один из самых больших строительных концернов в Европе Strabag поддержал антироссийскую коалицию. Австрийская компания уходит из российского рынка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
"Приветствую решение известной австрийской компании Strabag покинуть российский рынок. Компания сделала правильные выводы. Хороший пример для других, которые все еще не способны осознать, что бизнес на крови - это соответственность за российскую агрессию и российские военные преступления", - написал Кулеба.
Стоит отметить, что Strabag Societas Europaea является одним из крупнейших строительных концернов в Европе. Компанию связывают с российским олигархом Олегом Дерипаской. Совладелец Strabag Ганс Петер Газельштайнер постарался избавиться с ним от синдикативного соглашения.
Напомним, известный японский производитель техники Sharp прекратил поставки в Российскую Федерацию.
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