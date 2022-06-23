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Один из крупнейших в мире производителей красок уходит из России

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Москва, Четверг 23 июня 2022 01:37
Один из крупнейших в мире производителей красок уходит из России Финский производитель красок Tikkurila уйдет из РФ (Фото: tikkurilagroup.com)
Автор: Константин Широкун

Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila покинет российский рынок спустя 27 лет официального присутствия. В РФ компания оперирует тремя производственными площадками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания намерена продать свои фабрики, чтобы сохранить рабочие места сотрудникам. В Tikkurila отмечают, что ранее прекратили продажи своей продукции предприятиям госсектора, нефтегазовой и авиационной промышленности.

Tikkurila — это финский производитель лакокрасочной продукции, один из крупнейших в Северной и Восточной Европе. В 2021 году Tikkurila вошла в американский химический холдинг PPG Industries. Первый завод в России был построен в 1995 году.

Напомним, ранее с российского рынка окончательно ушла сеть магазинов джинсовой одежды Levi's.

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