Один из крупнейших в мире производителей красок уходит из России
Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila покинет российский рынок спустя 27 лет официального присутствия. В РФ компания оперирует тремя производственными площадками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Компания намерена продать свои фабрики, чтобы сохранить рабочие места сотрудникам. В Tikkurila отмечают, что ранее прекратили продажи своей продукции предприятиям госсектора, нефтегазовой и авиационной промышленности.
Tikkurila — это финский производитель лакокрасочной продукции, один из крупнейших в Северной и Восточной Европе. В 2021 году Tikkurila вошла в американский химический холдинг PPG Industries. Первый завод в России был построен в 1995 году.
Напомним, ранее с российского рынка окончательно ушла сеть магазинов джинсовой одежды Levi's.
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