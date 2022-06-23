Один из крупнейших в мире производителей красок уходит из России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания намерена продать свои фабрики, чтобы сохранить рабочие места сотрудникам. В Tikkurila отмечают, что ранее прекратили продажи своей продукции предприятиям госсектора, нефтегазовой и авиационной промышленности.

Tikkurila — это финский производитель лакокрасочной продукции, один из крупнейших в Северной и Восточной Европе. В 2021 году Tikkurila вошла в американский химический холдинг PPG Industries. Первый завод в России был построен в 1995 году.