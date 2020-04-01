ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ФК "Мариуполь" расстался с многолетним капитаном команды

Новости » Спорт     01.04.2020 - 13:19
ФК "Мариуполь" расстался с многолетним капитаном команды
Фото: Рустам Худжамов (fcmariupol.com)

За приазовцев вратарь выступал на протяжении семи с половиной сезонов

Футбольный клуб "Мариуполь" расстался с вратарем команды Рустамом Худжамовым. Об этом сообщает официальный сайт "азовцев".

Детали прекращения сотрудничества с опытным голкипером не уточняются.

За "Мариуполь" Худжамов играл с января 2012 года (с небольшими перерывами), стал чемпионом Первой лиги, был лидером и капитаном команды, а также вызывался в национальную сборную Украины.

В общей сложности Рустам провел за приазовскую команду 8 сезонов и 126 матчей в чемпионатах Украины (101 - в Премьер-лиге и 25 - в Первой). Также в активе голкипера 5 игр в Лиге Европы.

В нынешнем сезоне основным голкипером "Мариуполя" является Евгений Гальчук, отыгравший в 20 поединках (на счету Худжамова восемь игр).

На данный момент все чемпионаты Украины по футболу приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

До вынужденной паузы команда Александра Бабича набрала 25 очков по итогам 23 туров украинской Премьер-лиги. "Азовцы" занимают вторую строчку в турнирной таблице нижней шестерки.

"Брюгге" в ближайшее время выкупит контракт игрока "Шахтера" Автор хет-трика в ворота "Динамо" стал лучшим игроком тура в УПЛ
Новости Украины МариупольЧемпионат УкраиныконтрактУПЛ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь