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Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею завтра сповільнить роботу: в чому причина

Понеділок 10 березня 2025 18:20
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Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею завтра сповільнить роботу: в чому причина Фото: пункт пропуску Шегині на кордоні з Польщею завтра сповільнить роботу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею у вівторок, 11 березня, пропускні операції на вантажному напрямку здійснюватимуться у сповільненому режимі. Причина - проведення реконструкційних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"До уваги громадян, які планують перетинати кордон у пункті пропуску "Шегині"! У зв’язку із проведенням реконструкційних робіт пропускні операції на вантажному напрямку здійснюватимуться у сповільненому режимі", - йдеться в повідомленні.

Час проведення робіт: 11 березня 2025 року, з 11:00 до 14:00.

Громадян просять врахувати інформацію при плануванні подорожі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна та ЄС готуються до запуску спільного митного контролю на кордоні. Це дозволить прискорити перевірку вантажів і спростити процедури для перевізників.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, вже цього року планується запуск пілотного проєкту на українсько-польському кордоні. Поки триває узгодження відповідної угоди з Єврокомісією.

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