Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею завтра сповільнить роботу: в чому причина
У пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею у вівторок, 11 березня, пропускні операції на вантажному напрямку здійснюватимуться у сповільненому режимі. Причина - проведення реконструкційних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
"До уваги громадян, які планують перетинати кордон у пункті пропуску "Шегині"! У зв’язку із проведенням реконструкційних робіт пропускні операції на вантажному напрямку здійснюватимуться у сповільненому режимі", - йдеться в повідомленні.
Час проведення робіт: 11 березня 2025 року, з 11:00 до 14:00.
Громадян просять врахувати інформацію при плануванні подорожі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна та ЄС готуються до запуску спільного митного контролю на кордоні. Це дозволить прискорити перевірку вантажів і спростити процедури для перевізників.
За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, вже цього року планується запуск пілотного проєкту на українсько-польському кордоні. Поки триває узгодження відповідної угоди з Єврокомісією.
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