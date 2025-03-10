Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею завтра сповільнить роботу: в чому причина

Фото: пункт пропуску Шегині на кордоні з Польщею завтра сповільнить роботу (Getty Images)

У пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею у вівторок, 11 березня, пропускні операції на вантажному напрямку здійснюватимуться у сповільненому режимі. Причина - проведення реконструкційних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"До уваги громадян, які планують перетинати кордон у пункті пропуску "Шегині"! У зв’язку із проведенням реконструкційних робіт пропускні операції на вантажному напрямку здійснюватимуться у сповільненому режимі", - йдеться в повідомленні. Час проведення робіт: 11 березня 2025 року, з 11:00 до 14:00. Громадян просять врахувати інформацію при плануванні подорожі.