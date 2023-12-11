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Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею вдалося розблокувати

Фото: КПП "Ягодин - Дорогуськ" розблоковано 11 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

11 грудня розблоковано один із пунктів пропуску на кордоні України та Польщі. Йдеться про КПП "Ягодин – Дорогуськ".

Про це заявив перший віце-премʼєр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Facebook.

"Блокада пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" завершена. З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок", - написав він.

За його словами, у напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів - вони на пункті пропуску.

"Також 25 вантажівок оформлюються - прямуватимуть в бік Польші", - зазначив Кубраков.

Міністр також нагадав, що більше місяця тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску.

Cитуація на кордоні з Польщею

З 6 листопада польські перевізники оголосили про початок страйку, який, за їхніми словами, повинна була тривати до початку січня 2024 року. У результаті, в перші години вони практично заблокували три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину. Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили і пункт пропуску "Медика - Шегині". Також повідомлялось про наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце"

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