Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею завтра не працюватиме: в які години

"За інформацією, отриманої від Люблінського відділу обслуговування прикордонних пунктів Республіка Польща, у зв’язку із проведенням ремонтних робіт польською стороною, 28.11.2023 у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Угринів-Долгобичув" буде тимчасове відключення світла", - йдеться в повідомленні.

Електроенергії не буде у такі години:

з 10 години упродовж трьох наступних годин;

1 година перерви;

з 14 години упродовж трьох годин.

Ремонтні роботи будуть тривати приблизно до 17:00 28 листопада.

Ситуація на кордоні з Польщею

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники оголосили про початок страйку, який, за їхніми словами, триватиме до початку січня 2024 року.

У перші години вони практично заблокували три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину.

Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили та пункт пропуску "Медика - Шегині".

Крім того, поки що за непідтвердженою інформацією є наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце".

Зазначимо, що Україна вже зіткнулася з проблемою постачання палива через блокаду польських перевізників.