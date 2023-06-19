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Один гукнув "Слава Україні!", тисячі аплодували: атлетка вражена фанатами Діамантової ліги

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Осло, Понеділок 19 червня 2023 13:27
Один гукнув "Слава Україні!", тисячі аплодували: атлетка вражена фанатами Діамантової ліги Фото: Марина Бех-Романчук шокована атмосферою у Норвегії (worldathletics.org)
Автор: Антон Федорців

Черговий етап сезону-2023 у легкоатлетичній Діамантовій лізі надовго запам'ятається українській спортсменці Марині Бех-Романчук. І справа не лише в здобутій бронзовій нагороді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

27-річна вітчизняна стрибунка поділилася емоціями від підтримки вболівальників у норвезькій столиці Осло. У фінальній спробі в потрійному стрибку вона встановила персональний рекорд сезону – 14,75 метрів.

"На останню спробу, коли я вийшла, ведучий цих змагань викрикував "Слава Україні", і весь стадіон почав аплодувати і підтримувати мене. Просто до мурашок по тілу: настільки була вражена та здивована. Почуття зашкалювали, серце билося, сироти по тілу – розуміла, що мені треба стрибати, а емоції переповнювали мене", – розповіла Бех-Романчук.

За словами легкоатлетки, теплу атмосферу вона вирішила конвертувати в успішний стрибок. Після змагань українка зізналася, що підтримка в Норвегії була найкращою за всю її кар'єру. "Коли я стояла, то просто хотіла побачити позначку за 14,70 м, це було єдине, про що думала", – додала вона.

Марина Бех-Романчук у сезоні-2023

Українка традиційно змагається в потрійному стрибку та стрибках у довжину. Здобула три нагороди за п'ять етапів Діамантової ліги.

На етапі в Рабаті у травні легкоатлетка здобула "срібло" в потрійному стрибку. Далі вона виборола бронзову медаль у стрибках у довжину в італійській Флоренції. Нарешті в Осло українська спортсменка взяла ще одну "бронзу" в потрійному стрибку.

У сезоні-2022 Діамантової ліги Бех-Романчук завоювала 6 нагород. Зокрема, вона тріумфувала в змаганнях зі стрибків у довжину в Римі. Також українка здобула 4 срібні медалі та одну бронзову.

До слова, раніше міністр спорту Гутцайт озвучив кількість спортсменів, які поїхали з України через війну.

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