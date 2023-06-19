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Один крикнул "Слава Украине!", тысячи аплодировали: атлетка поражена фанатами Бриллиантовой лиги

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Осло, Понедельник 19 июня 2023 13:27
Один крикнул "Слава Украине!", тысячи аплодировали: атлетка поражена фанатами Бриллиантовой лиги Фото: Марина Бех-Романчук в шоке от атмосферы в Норвегии (worldathletics.org)
Автор: Антон Федорцив

Очередной этап сезона-2023 в легкоатлетической Бриллиантовой лиге надолго запомнится украинской спортсменке Марине Бех-Романчук. И дело не только в бронзовой награде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

27-летняя отечественная прыгунья поделилась эмоциями от поддержки болельщиков в норвежской столице Осло. В финальной попытке в тройном прыжке она установила персональный рекорд сезона – 14,75 метров.

"На последнюю попытку, когда я вышла, ведущий этих соревнований выкрикивал "Слава Украине", и весь стадион начал аплодировать и поддерживать меня. Просто до мурашек по телу: настолько была поражена и удивлена. Чувства зашкаливали, сердце билось, мурашки по телу – понимала, что мне нужно прыгать, а эмоции переполняли меня", – рассказала Бех-Романчук.

По словам легкоатлетки, теплую атмосферу она решила конвертировать в успешный прыжок. После соревнований украинка призналась, что поддержка в Норвегии была лучшей за всю ее карьеру. "Когда я стояла, то просто хотела увидеть отметку в 14,70 м, это было единственное, о чем думала", – добавила она.

Марина Бех-Романчук в сезоне-2023

Украинка традиционно соревнуется в тройном прыжке и прыжках в длину. Завоевала три награды за пять этапов Бриллиантовой лиги.

На этапе в Рабате в мае легкоатлетка завоевала "серебро" в тройном прыжке. Далее она выиграла бронзовую медаль в прыжках в длину в итальянской Флоренции. Наконец в Осло украинская спортсменка взяла еще одну "бронзу" в тройном прыжке.

В сезоне-2022 Бриллиантовой лиги Бех-Романчук завоевала 6 наград. В частности, она триумфовала в соревнованиях по прыжкам в длину в Риме. Также украинка получила 4 серебряные медали и одну бронзовую.

К слову, ранее министр спорта Гутцайт озвучил количество спортсменов, уехавших из Украины из-за войны.

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