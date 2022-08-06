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Один из госбанков начал продавать валюту для размещения на депозит: какие условия

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Украина, Суббота 06 августа 2022 13:58
Один из госбанков начал продавать валюту для размещения на депозит: какие условия Фото: государственный Укрэксимбанк начал продавать валюту населению (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный Укрэксимбанк начал продажу безналичной валюты частным клиентам с последующим размещением в депозит на срок от трех месяцев без права досрочного расторжения. Продажа осуществляется в соответствии с решением Национального банка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

По данным пресс-службы, ставки и другие условия размещения средств на депозитный счет в случае безналичного приобретения валюты являются стандартными для валютных вкладов банка на срок от трех месяцев (от 0,05% годовых).

По истечению срока депозита средства в валюте вклада в полном объеме вместе с процентами доступны для использования. При необходимости их можно получить в кассах банка в наличной форме (экв. 100 тыс. грн в день), сообщили в пресс-службе.

Напомним, НБУ с начала войны запретил банкам продавать безналичную валюту населению. Однако с 21 июля регулятор немного ослабил ограничения и разрешил покупать валюту на 50 тысяч гривен, но при условии дальнейшего вложения ее на депозит сроком от трех месяцев без возможности досрочного расторжения.

По данным НБУ, ряд банков уже предлагают такую услугу своим клиентам, но большинство банков пока работают над введением.

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Укрэксимбанк
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