Один з держбанків почав продавати валюту для розміщення на депозит: які умови

Державний Укрексімбанк розпочав продаж безготівкової валюти приватним клієнтам з подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох місяців без права дострокового розірвання. Продаж здійснюється відповідно до рішення Національного банку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку .

За даними прес-служби, ставки та інші умови розміщення коштів на депозитний рахунок у разі безготівкового придбання валюти є стандартними для валютних вкладів банку на строк від трьох місяців (від 0,05% річних).

По закінченню строку депозиту кошти у валюті вкладу в повному обсязі разом з відсотками доступні для використання. За необхідності їх можна отримати у касах банку у готівковій формі (екв. 100 тис. грн на день), повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, НБУ з початку війни заборонив банкам продавати безготівкову валюту населенню. Однак з 21 липня регулятор трохи послабив обмеження та дозволив купувати валюту на 50 тисяч гривень, але за умови подальшого вкладення її на депозит терміном від трьох місяців без можливості дострокового розірвання.