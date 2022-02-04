Все за один день: Цукерберг потерял 29 млрд долларов, Безос заработал 20 млрд

Акции Meta упали на 26%, потеряв более 200 миллиардов долларов, что стало крупнейшим однодневным падением рыночной стоимости американской компании. По данным Forbes, это привело к уменьшению состояния основателя и главного исполнительного директора Цукерберга до 85 миллиардов долларов. Цукербергу принадлежит около 12,8% технологического гиганта, ранее известного как Facebook.

Безосу, основателю и главе розничного интернет-магазина Amazon, принадлежит около 9,9% компании. Он также является третьим самым богатым человеком в мире по версии Forbes. Прибыль Amazon за последний квартал выросла, подняв акции на 17%. По данным Forbes, собственный капитал Безоса вырос на 57% до 177 миллиардов долларов в 2021 году, в основном из-за бума Amazon во время пандемии, когда люди сильно зависели от онлайн-покупок.

Однодневное снижение благосостояния Цукерберга является одним из крупнейших за всю историю и произошло после однодневного убытка главы Tesla Илона Маска в размере 35 млрд долларов в ноябре. Маск, самый богатый человек в мире, затем опросил пользователей Twitter, должен ли он продать 10% своей доли в производителе электромобилей. Акции Tesla еще не оправились от распродажи.

Потеряв 29 миллиардов, долларов Цукерберг находится на двенадцатом месте в списке миллиардеров Forbes в реальном времени.