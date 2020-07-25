В Одессу зашли пять кораблей НАТО

Сегодня, 25 июля, в одесский порт вошли пять кораблей НАТО во главе с флагманом Постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2). Эти корабли ранее уже прибывали в Одессу с целью обучения.

Об этом сообщает "Думская".

Как сообщается, около 7:00 ошвартовались на военно-морской базе "Юг" два корвета - румынский "Контрадмирал Себастиан" и болгарский "Бодрый". Позже в одесском порту ошвартовались фрегаты - испанский "Alvaro de Bazan", турецкий F243 "Yildirim" и румынский F222 "Regina Maria".

Корабли НАТО пробудут в Черном море 21 день, после чего покинут его для дальнейших операций.

Напомним, в акватории Черного моря стартовали украинско-американские военные учения Sea Breeze 2020.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что подразделения Постоянной морской команды НАТО (SNMG2) и Постоянная группа НАТО (SNMCMG2)