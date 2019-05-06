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В Одессу зашел британский разведывательный корабль

Новости » Политика    06.05.2019 - 11:21
В Одессу зашел британский разведывательный корабль
Иллюстративное фото (flickr.com pirate057)

Корабль простоит в Одессе до 9 мая

В понедельник, 6 мая, в Одесский морской порт зашел британский разведывательный корабль HMS Echo H87. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "Думская".

Ранее корабль уже был в Одессе. Он зашел 19 декабря прошлого года.

Отметим, HMS Echo вошел в Черное море 20 апреля и, согласно договору о режиме черноморских проливов, должен покинуть его до 10 мая. С 21 по 25 апреля он был в румынской Констанце, а с 30 апреля по 3 мая - в грузинском Батуми. По предварительной информации, корабль простоит в Одессе до 9 мая.

Напомним, глава делегации Королевских ВМС капитан 2 ранга Мэтью Уоррен сообщал, что визит корабля - это очередной шаг Великобритании в поддержку Украины. Также он отметил важность объединения усилий для обеспечения безопасности в Черноморском регионе.

Отметим, в Черном море вблизи Одессы проходят совместные маневры двух постоянных морских групп НАТО. Так, в маневрах с посадками вертолетов участвовала Вторая постоянная группа, SNMG2, и группы по противодействию минной опасности - SNMCMG2.

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