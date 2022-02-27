В Одесской области российские диверсанты открыли огонь: ранены украинские защитники

Диверсионно-разведывательную группу микроавтобусе Volkswagen обнаружили пограничники, полицейские и территориальная оборона в городе Роздильна Одесской области. Во время попытки проверить неизвестных, те открыли огонь из другого автомобиля Mitsubishi L-200. Бойцы общей группы открыли огонь по диверсантам, после чего присутствующие во внедорожнике начали убегать.

"В задержанном микроавтобусе было обнаружено оружие (в том числе автоматы, гранатометы), боеприпасы, мины, взрывчатку. Также задержан один из диверсантов, личность которого устанавливается", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются поиски остальных диверсантов. Однако среди защитников Украины есть раненные.